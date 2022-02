Terni, in fiamme deposito di stoccaggio rifiuti Ferrocart, indaga la Procura. Lunedì scuole chiuse

TERNI– Va a fuoco nel pomeriggio di domenica l’azienda Ferrocart, nella zona industriale di Maratta, impianto per il recupero ed il riciclaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre. In aiuto al lavoro dei vigili del fuoco si stanno usando dei mezzi aziendali per rimuovere il materiale e per evitare che le fiamme si propaghino ulteriormente. Il vento complica le operazioni di spegnimento spostando la colonna di fumo e facendo cadere polvere a pioggia. La colonna di fumo nero e l’odore acre hanno comunque coinvolto gran parte della città.

Per verificare la situazione dell’incendio e delle sue conseguenze a livello ambientale sono già all’opera i tecnici di Arpa Umbria. Sul posto l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati, con i dirigenti e i responsabili comunali delle direzioni ambiente e polizia locale.

Scatta l’indagine

Intanto, la procura della Repubblica di Terni ha avviato l’indagine per disastro ambientale e per comprendere le cause del rogo. Dalle prime ricostruzioni non sembrerebbero esserci persone coinvolte né intossicate. Saranno comunque visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto.

Scuole chiuse.

Il sindaco Leonardo Latini, a seguito di un sopralluogo, alle 22 ha emesso l’ordinanza di chiusura delle scuole in tutta Terni, con pochissime eccezioni.

Si legge nel testo: “Con l’ordinanza si dispone tra l’altro la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 21 febbraio nel territorio comunale di Terni, tranne che a Casali di Papigno, Collestatte, Marmore e Piediluco. In particolare Arpa, in virtù del principio di precauzione e in attesa delle valutazioni sui dati di qualità dell’aria, ritiene opportuno al momento individuare un’area di raggio di 3 chilomteri dal luogo dell’incendio all’interno della quale dovranno essere rispettati alcuni divieti: divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali. Usl Umbria 2, stante la presenza di odore acre nella zona cittadina e vista la direzione mutevole del vento, considerati i tempi di spegnimento dell’incendio, ritiene necessario disporre in via precauzionale a tutela della salute pubblica la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi dell’infanzia di cui al d.lgs. 13 aprile 2017 n.65, pubbliche e private di tutto il territorio comunale, ad eccezione di quelle ubicate nei territori di Marmore, Casali di Papigno, Collestatte e Piediluco. Tale misura trova motivazione anche nel fatto che per rispetto delle procedure Covid le aule delle scuole devono essere frequentemente arieggiate. Usl Umbria 2 ritiene altresì che si debba ordinare alle aziende presenti in aree limitrofe alla zona dell’incendio (Strada Maratta Alta, Via Lessini, Via Capponi, Via Vanzetti, via Benucci, via Fornaci, via Euclide, strada di Maratta Bassa fino all’intersezione con strada la Selva, via Casale, via Angelini, via Archimede e via Corradi) di provvedere alla eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall’esterno. Usl Umbria 2 ritiene necessario inoltre che i cittadini residenti nell’area individuata nel raggio di 3 chilometri dall’incendio mantengano chiuse le finestre delle proprie abitazioni, limitando le uscite all’esterno se non per necessità”.