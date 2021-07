Terni, in fiamme abitazione a Cardeto: evacuati i residenti del palazzo, fra loro il vicesindaco

TERNI – Un’abitazione è andata distrutta nella serata di sabato in via Filangieri, zona Cardeto, per colpa di un incendio.

La colonna di fumo era talmente vasta da essere visibile a chilometri di distanza. Ignote per il momento le cause che hanno dato origine alle fiamme. I vigili del fuoco, intervenuti insieme a Carabinieri, polizia di stato e locale hanno subito messo al sicuro prima i residenti dell’appartamento, al quinto ed ultimo piano di un palazzo (marito, moglie e tre figli, tutti senza conseguenze, perchè non erano in casa) e poi ovviamente tutti gli altri residenti, che sono stati evacuati temporaneamente per sicurezza. Tra loro anche l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Salvati, che risiede proprio sotto la casa interessata dall’incendio.

Dovranno essere effettuati controlli sull’agibilità degli altri edifici mentre invece l’abitazione interessata è andata distrutta. Non si registrano persone ferite o intossicate.