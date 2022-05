Terni in festa per il Cantamaggio 2022: celebrazione della Primavera e della nuova libertà (GALLERY)

TERNI – Grande festa in centro a Terni per il Cantamaggio 2022, che torna a pieno regime dopo due anni in edizione ridotta causa Covid. I carri (cinque più uno fuori concorso) hanno sfilato in senso contrario al solito, da via Mazzini a Piazza Tacito. L’apertura della sfilata ha visto protagonista la banda musicale di Torri in Sabina del maestro Maurizio Rocconi e le majorettes di Casperia. omani alle 21.30 la premiazione al termine di uno show tributo a Raffaella Carrà.

I carri in dettaglio

1- Caciara Maggiarola- Gli innamorati del Cantamaggio (vocabolo Casali e Cesi)

Preceduto dagli sbandieratori di San Gemini.

Tema: Il Covid ci ha tolto a lungo la libertà di vederci con amici e parenti e ci ha rinchiusi in casa con la sola possibilità di sentirci a distanza. La voglia di evadere era tanta ma come fare? Ci sono venuti in soccorso fantasia e creatività. Con oggetti riciclati e mezzi di fortuna i nostri giovani hanno costruito macchine da terra e volanti e con queste usciamo finalmente in strada per fare quella caciara maggiarola

2- Museo Maggiarolo- Polymer Pallotta Sabbione-Centro Sociale Polymer

Tema: Un museo con le ruote è quello che stasera facciamo sfilare in questa città che un po’ ha dimenticato chi eravamo. Noi oggi siamo il frutto di ieri, sotto l’ombrello custodiamo i ricordi più cari. Nella sfera illuminiamo la via che nonostante salite e discese i fiori non

smettono mai di sbocciare. Quadri di ragazzi che a modo loro, hanno espresso i loro sentimenti pensando al Vantamaggio e vivendo anche il momento difficile che stiamo subendo in seconda linea.

3- Lu Carru de li ricordi- San Giovanni

Preceduto dai Ballerini della Scuola di Ballo Florida’s

Tema: Durante questi ultimi due anni dove la pandemia ci ha obbligati a cambiare tutte le nostre abitudini giornaliere, abbiamo capito tante cose, cose che avevamo perso un po’ di vista per via della nostra vita frenetica… Il carro riporta in quel tempo dove si chiacchierava in compagnia si rideva, si scherzava intorno a un Fontanile. Dove si

vendemmiava si creava uno dei momenti più belli e più festosi, è ci si poteva abbracciare gioiosamente senza aver paura di farlo.

4- Un viaggiu de speranza- Giovani Maggiaioli arronesi

Preceduto dalla Banda Musicale “Tullio Langeli” di Cesi e dalle Majorettes di Mentana

Tema: A seguito di un evidente degrado confusionale che ormai regna sulla nostra terra, è la speranza che ancora vive nell’animo dell’uomo che fa esplodere l’mmaginazione, portando la nostra mente ad esplorare nuove realtà con la convinzione che nel mondo possa tornare la pace e la tranquillità. Un simbolico veliero, carico di vita, è condotto da un equipaggio di giovani speranze, sfruttando l’aiuto del vento amico Eolo. L’imbarcazione è diretta coraggiosamente verso una sperduta isola, per cercare di salvare il pianeta terra, ormai intrappolato nella stretta morsa di Medusa, simbolo mitologico dell’odio e del male, frutto degli ideali sbagliati dell’uomo, che stanno portando la terra verso l’autodistruzione. Poseidone, Re del mare, responsabile della trasformazione di Medusa, avvenuta da parte della sua amata dea Atena per gelosia nei confronti della bellissima fanciulla, con il supporto dei gioiosi venti di Eolo, aiuterà i giovani condottieri a vincere le insidie delle enormi onde. Troppo odio è stato seminato, ma la vista all’orizzonte della terra riaccende negli animi la Speranza di pace e l’arrivo di una nuova Primavera che possa riportare sul mondo serenità e voglia di vita.

5- ‘Na botta de Primavera – Lu Riacciu

Preceduto dal gruppo del Centro Fitnes e danza sportiva “Never give up”

Tema: Tempi difficili. Ma la Primavera non lo sa e le api e i fiori tornano a fare il loro antico mestiere. Vibra la natura di suoni e di colori. Accendono i sensi i raggi di sole e gliodori. Persa fra le nuvole, “la rosa, Regina de Maggiu”, apre lo scrigno delle meraviglie.Al suo tocco si spegne il boato della guerra e si fa la pace.

Fuori concorso- Se magna- Gruppo artistico Lu Riacciu

Tradizionale carro che distribuisce penne alla ternana per tutti

