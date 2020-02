Terni, in Comune torna in funzione lo sportello migranti

TERNI – Torna in funzione lo Sportello migranti del Comune di Terni che assicura un servizio di informazione ed orientamento grazie alla collaborazione con l’associazione di volontariato San Martino di Terni, selezionata con avviso pubblico e partner nei tavolo di co-progettazione dei servizi rivolti a cittadini immigrati.

“Il servizio dello Sportello, all’interno dell’Urp In comune – fa sapere l’assessorato al welfare del comune di Terni – è stato riaperto da gennaio con nuovi orari e mette a disposizione personale specializzato che fornisce informazioni, orientamento ed assistenza ai cittadini italiani e stranieri sulle tematiche riguardanti il soggiorno in Italia”. Molte delle attività riguardano anche le pratiche di rilascio/rinnovo/conversione/aggiornamento dei permessi di soggiorno tramite l’utilizzo del portale immigrazione di Poste Italiane, in seguito all’accreditamento presso il Ministero dell’Interno. Vengono inoltre fornite informazioni sui ricongiungimenti familiari e la cittadinanza italiana. Al fine di fornire maggiori strumenti di sostegno all’integrazione dei cittadini stranieri è attivo il servizio di accompagnamento che viene svolto su appuntamento ed ha lo scopo di facilitare l’accesso ai servizi del territorio e di rimuovere gli eventuali ostacoli che si dovessero presentare. Sempre nell’ottica di favorire l’integrazione, lo Sportello offre un supporto per la prenotazione per il test di lingua italiana di livello A2, tramite accreditamento al sito del Ministero dell’Interno. Le date di apertura sono il martedì dalle ore 9 alle 13 ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 nella sede dello Sportello del cittadino in via Roma 40.