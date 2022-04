Terni, in centro “gira la ruota”: ‘Che bella la città vista dall’alto’

TERNI – Inaugurata sabato mattina, dopo le grandi polemiche dei giorni scorsi la ruota panoramica che è stata allestita in piazza della Repubblica. Un’attrazione a costo zero per il comune (che anzi incasserà circa 20.000 di occupazione del suolo pubblico) e che per due mesi consentirà a cittadini e turisti, di ammirare la città dall’alto. Presente il sindaco Leonardo Latini, alla prima uscita dopo due settimane di positività al Covid e gli assessori Fatale, Proietti e Scarcia. A loro l’onore di fare il primo giro, insieme al proprietario della struttura. Ieri sera l’attrazione si è colorata di rossoverde proprio per sostenere la Ternana in questa fase finale del campionato. La ruota sale fino a 34 metri di altezza, dove resta per qualche secondo prima di ridiscendere.

L’assessore ed il sindaco

“Questa ruota avevamo intenzione di portarla qui sin dall’inizio della giunta Latini – ha spiegato l’assessore Fatale – e anticiperà gli eventi del Maggio. Non ostacolerà nè il passaggio dei Carri nè della Mille Miglia che tornerà qui presto. Questo è il punto di partenza, non è detto che sia l’arrivo, vedremo se in futuro, se piacerà potremo montarla altrove”.

Il sindaco Latini, spegnendo le polemiche ha detto: “Ci sono state polemiche partigiane ma credo che alla fine il giudizio che conta sarà quello della gente. Inoltre, non ci porta spese ma incassi. Ci hanno chiesto se poteva essere montata altrove: non c’erano allo stato luoghi adatti per motivi di spazio o per questioni di peso o per ragioni tecniche o per la sussistenza di vincoli. Terni è bellissima, non smetterò mai di pensarlo e dall’alto lo sarà ancora di più”.