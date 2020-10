Terni, in centro con cinque dosi di cocaina: 23enne denunciato

TERNI – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dal Comando di Terni, durante la notte tra mercoledì e giovedì i militari hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un ventitreenne albanese domiciliato a Terni e già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato fermato in centro città, con la perquisizione che è continuata anche nella sua auto e nella sua abitazione. E’ stato trovato in possesso di poco meno di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in 5 dosi, e di 930 euro in contanti, provento dello spaccio. La droga ed il denaro sono stati sequestrati.