Terni, in casa aveva quasi mezzo chilo di cocaina e 15.000 euro: arrestato

TERNI – Aveva in casa quasi mezzo chilo di cocaina e oltre 15 mila euro in contanti un albanese di 41 anni, già indagato in passato per reati legati agli stupefacenti, che è stato arrestato dai carabinieri, a Terni. A scovare la droga, in giardino, sono stati i cani Kevin e One, del nucleo cinofili di Pesaro. I militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Terni hanno sottoposto a controllo e perquisito l’uomo, che ha reagito con violenza ed è stato per questo anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente i militari, con le unità cinofile del nucleo di Pesaro, insospettiti dal suo atteggiamento aggressivo, hanno eseguito la perquisizione domiciliare.

Nascosti nel giardino

I due cani hanno trovato, nascosti nel giardino, vari involucri contenenti cocaina per un peso totale di circa 460 grammi e nell’abitazione un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e vari sacchetti contenenti denaro contante in banconote di vario taglio per circa 15.400 euro. Tutto è stato sottoposto a sequestro e lo stupefacente verrà sottoposto ad analisi qualitative per la certificazione del principio attivo contenuto nella sostanza.