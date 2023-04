Creare scompiglio

Sempre secondo quanto denuncia il sindacato “lo stesso ogni giorno per attirare l’attenzione e creare scompiglio si è autolesionato il corpo per futili motivi per poi proseguire con minacce nei confronti del personale di polizia Penitenziaria”. Bonino esprime soli darietà al medico ed ai poliziotti penitenziari del reparto di Terni. Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime vicinanza ai poliziotti di Terni e torna ad evidenziare come e quanto sia importante e urgente prevedere un nuovo modello custodiale.