Terni, in 4000 fuori casa dalle 6.30 per il brillamento della bomba: istruzioni e aree di accoglienza

TERNI – Al via questa mattina alle ore 6.30 le operazioni di evacuazione della zona attorno a via Eclo Piermatti per consentire il disinnesco dell’ordigno bellico da 220 chili risalente alla seconda guerra mondiale ritrovato lo scorso novembre in via Eclo Piermatti e che verrà fatto brillare ad Acquasparta.

Dalle ore 7 ci sarà la chiusura delle strade di accesso, sarà vietato l’ingresso e si potrà solo uscire dall’area di evacuazione. Dopo le ore 08.30 chiunque verrà trovato all’interno dell’area da evacuare sarà allontanato a norma di Legge. Appena verificato che l’area è sgombra, avranno inizio le operazioni di disinnesco che saranno segnalate con mezzi acustici. Il rispetto degli orari è fondamentale per consentire di terminare le operazioni

nei tempi previsti. Successivamente, si procederà al trasporto della bomba presso la cava dismessa a Piedimonte di Acquasparta dove, sempre in condizioni di massima sicurezza, sarà fatto brillare.

Le vie interessate

L’evacuazione interesserà circa 4000 persone, il raggio della zona di sicurezza è di 468 metri dall’ordigno.L’elenco delle vie interessate all’evacuazione è in questo file. L’operazione dovrebbe concludersi dopo le 17.

Le zone di concentramento

Saranno quattro le zone di concentramento: la scuola Oberdan, in via Tre Venezie; l’Ipsia, in viale Brin e via Fratelli Rosselli; l’Istituto Tecnico Tecnologico in via Battisti e la scuola Orazio Nucula in via Lambruschini. Saranno messe a disposizione bus-navette per il trasporto.

Stop ai collegamenti ferroviari ed al sorvolo aereo

Nell’area interessata dal provvedimento di evacuazione saranno chiuse tutte le attività commerciali fino alla conclusione delle operazioni di disinnesco e trasporto in altro luogo dell’ordigno bellico. Anche la linea Roma-Ancona, i cui binari corrono a fianco del luogo dove è stato rinvenuta la bomba, sarà interrotta. La Prefettura di Terni fa sapere che la sospensione del servizio è prevista dalle ore 9 alle ore 13 ma il termine delle attività potrebbe essere anticipato o posticipato in base all’effettivo completamento delle operazioni programmate. Nella zona evacuata sarà interdetto il traffico aereo, a cura dell’ENAC.

Dove seguire le operazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della prefettura a QUESTO LINK dove sarà possibile seguire, in tempo reale, lo svolgimento delle operazioni di bonifica dell’ordigno, e, per ogni necessità relativa all’evacuazione e/o il rientro presso le proprie abitazioni, contattare il numero verde 800737073 messo a disposizione dal Comune di Terni.