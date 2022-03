TERNI – Un’ ingente evasione fiscale, ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, è stata contestata dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Terni all’amministratore di un gruppo imprenditoriale ternano attivo nel settore dell’intermediazione immobiliare e dell’ attività creditizia, denunciato per il reato di omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali. Eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal gip, per un importo di circa 2 milioni 100 mila euro.

Oltre venti società usate

Secondo quanto riferiscono le fiamme gialle in una nota, l’indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria, ha permesso di appurare che l’imprenditore, attraverso un complesso reticolato di oltre 20 società legate anche dallo stesso brand pubblicitario concesso in franchising, con sedi legali dislocate tra la provincia di Terni , Viterbo, Roma e Firenze, si è sottratto in toto agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni ed ai relativi versamenti delle imposte. L’amministratore, sempre secondo gli investigatori, è ricorso a soggetti prestanome, di volta in volta individuati come rappresentanti legali di diritto.

Le indagini

Le indagini, che hanno riguardato i periodi d’imposta dal 2015 al 2021, con l’ esecuzione di 25 ispezioni nei confronti di altrettanti contribuenti, hanno consentito di appurare “compiutamente” come l’uomo gestisse personalmente e direttamente dagli uffici ternani l’ operatività di tutte le società risultate evasori totali. Alla luce degli elementi emersi, il gip ha emesso la misura cautelare reale per l’importo pari all’ imposta evasa ai fini dell’Iva e delle imposte dirette per le annualità in cui si è registrato il superamento della soglia di rilevanza penale fissata dalla normativa di settore. Il sequestro ha riguardato immobili e liquidità sui conti correnti nella disponibilità delle società e dell’imprenditore.