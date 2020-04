Terni, immondizia accatastata dietro al mercatino di via Irma Bandiera

TERNI – L’immagine che qui vedete in foto risale alla mattina di mercoledì 22 aprile. Una montagna di sacchi dell’immondizia che si sono accumulati nei giorni scorsi in una zona periferica della città. Siamo nel retro del mercato rionale del quartiere Cesure, in via Irma Bandiera. Nella strada subito dietro al parcheggio, la gente continua imperterrita a scaricare sacchi di spazzatura che nessuno viene a ritirare. L’ultima volta che l’Asm è passata da quelle parti – ci fa sapere un segnalatore – risale a venerdì 17 aprile. Poi più niente. Così in quell’area, che comprende esercizi commerciali quasi tutti aperti in questo tempo di coronavirus e che in condizioni normali è frequentata anche da bambini, lo spettacolo è desolante.