Terni, il tavolo al Mise su Ast sarà convocato subito dopo Pasqua

La sollecitazione dei sindacati

Giovedì erano state le segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm a sollecitare la convocazione dell’incontro, per definire gli impegni da parte del Governo e delle istituzioni locali su temi come energia, sostenibilità ambientale e infrastrutture. L’azienda sta intanto continuando l’attività di rinnovamento dirigenziale dello stabilimento, nel segno della discontinuità con la precedente gestione ThyssenKrupp, ma anche della valorizzazione di risorse interne o che già in passato hanno lavorato in Ast. In base a quanto si è appreso due nuove nomine in questo senso, entrambe al femminile, sono attese a breve, una delle quali a capo dei centri di lavorazione.