Terni, il sindaco Latini positivo al Covid: scattano subito i controlli

TERNI – Il sindaco di Terni Leonardo Latini è positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso martedì, su Facebook: “Amiche e amici di Terni. Dopo la mia famiglia anche io ho contratto il covid. Oggi pomeriggio sono risultato positivo all’esito del tampone rapido in farmacia, dopo gli esiti negativi degli ultimi due giorni. Per fortuna sto bene, non ho sintomi particolari, se non un leggero mal di gola. Continuerò a svolgere il mio lavoro da casa per quanto possibile”. Latini non era presente ieri all’infuocata seduta del consiglio comunale, perchè già in isolamento, ma a questo punto ovviamente scattano i controlli sui membri della Giunta e tutti coloro che sono stati a stretto contatto col sindaco nelle ultime due settimane. Tanti i messaggi di pronta guarigione sotto il post che provengono da cittadini, simpatizzanti, ma anche da appartenenti ai partiti sia di maggioranza che di opposizione.