Terni, Latini in visita all’Ast: “Abbiamo verificato il rispetto delle condizioni di sicurezza”

TERNI – Il sindaco Latini, il vicesindaco Giuli e l’assessore allo sviluppo economico Fatale si sono recati venerdì mattina negli stabilimenti dell’Acciai Speciali Terni, ricevuti dal responsabile delle relazioni esterne Tullio Camiglieri, da Fabio Di Gioia, dal direttore dello stabilimento Massimo Calderini e dal direttore di produzione Dimitri Menecali.

“E’ stata una visita utile per confrontarci con l’azienda sulle misure adottate a tutela dei lavoratori, dopo la ripresa parziale delle attività, in questa fase che continua ad essere d’emergenza anche per la nostra città”, ha detto il sindaco Leonardo Latini. In questo, arriva una risposta anche alla richiesta dei capigruppo di opposizione Federico Pasculli (M5S), Francesco Filipponi (Pd), Paolo Angeletti (Terni Immagina) e Alessandro Gentiletti (Senso Civico-Leu) che in una nota avevano chiesto a lui di riferire “su chi ha incontrato, cosa ha verificato e quali sono le sue valutazioni e determinazioni quale autorità di salute pubblica sanitaria”

Controllo Latini spiega: “Abbiamo preso atto delle precauzioni adottate agli ingressi, nei punti dove vengono distribuiti i pasti e nelle aree nevralgiche degli stabilimenti, constatando lo sforzo che l’azienda ha posto in essere finora per mantenere il distanziamento tra i lavoratori e consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza. Abbiamo ribadito, anche in presenza di alcuni rappresentanti sindacali incontrati durante la visita, la priorità della tutela della salute dei dipendenti, che è stata condivisa dall’azienda. Continueremo ad ascoltare azienda e lavoratori e resteremo a disposizione per qualsiasi intervento di nostra competenza, ribadendo che la situazione di Ast è continuamente monitorata oltre che dall’azienda stessa, anche da tutte le altre autorità competenti”.

Visita scaglionata In riferimento alle modalità d’organizzazione della visita in Ast, il sindaco Latini ha ribadito che nella giornata di giovedì aveva ritenuto opportuno estenderla anche ai rappresentanti dei gruppi consiliari di Palazzo Spada “proprio per dare l’opportunità a tutti, maggioranza e opposizione, di confrontarsi e prendere atto della situazione”.”Per motivi di sicurezza l’azienda ha ritenuto di organizzare le visite in maniera scaglionata, così i rappresentanti del consiglio potranno entrare in Ast nei prossimi giorni, ma l’obiettivo che ci eravamo posti sarà comunque raggiunto”.

Attenzione I capogruppo di opposizione stimolano il sindaco: “Torniamo a ripetere che la situazione Ast richiede grande attenzione in quanto luogo di lavoro per migliaia di persone, la principale azienda della città e ha un ruolo fondamentale sia per la nostra economia sia per le buone pratiche per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il sindaco ha il preciso dovere di assumersi le sue responsabilità politiche e amministrative”