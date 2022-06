Terni, il ritorno del cartellone estivo: spiccano Steve Hackett, Agnes Obel e Ludovico Einaudi

TERNI – Un cartellone estivo che mette insieme più di 70 appuntamenti nei mesi di luglio, agosto e settembre e che ha come obiettivo di riportare Terni nel cuore dell’estate sia come attrattività che per qualità e offerta culturale. “Terni cuore d’estate” è stato presentato stamattina a Palazzo Spada dagli assessori alla cultura Maurizio Cecconelli, al turismo Elena Proietti e ai grandi eventi Stefano Fatale.

“Si tratta – spiega il Comune – di un cartellone composto dalle iniziative di diverse associazioni, molte delle quali da anni offrono ai ternani eventi e stagioni di grande qualità, hanno sottolineato i tre assessori. Il Comune ha cercato di raccoglierli e di supportarli nella comunicazione. Il cartellone di Terni Cuore d’Estate sarà infatti pubblicizzato tramite web e social, ma anche con pannelli negli spazi offerti dal cinema Cityplex in piazza Europa, oltre che nel nuovo punto informativo della Cascata che sarà inaugurato domani. Ringraziamo le associazioni per l’impegno e per la qualità dell’offerta oltre che per aver saputo ripartire con entusiasmo dopo le restrizioni del Covid”.

Il programma completo

Il programma, iniziato ieri col concerto di Noa all’anfiteatro Fausto per Visioninmusica è consultabile a questo link.Fra i nomi interessanti, Francesco Baccini il 3 Luglio a Piediluco; gli Audio 2 il 14 Luglio al Bar Cospea; la pianista ternana di fama internazionale Cristiana Pegoraro il 21 Luglio in Piazza Tacito; il chitarrista dei Genesis Steve Hackett il 29 Luglio all’Anfiteatro Fausto, preceduto il giorno prima (stesso posto) dalla cantautrice danese Agnes Obel; lo spettacolo di Drusilla Foer il 30 (stessa location); il 31 Luglio a Carsulae il pianista Ludovico Einaudi ed all’anfiteatro Michela Giraud.

Ad agosto grande spazio per Operaincanto e Piediluco Festival, due rassegne di enorme spessore. Infine a settembre il tributo ad Endrigo con Arisa (il 4 all’Anfiteatro); il concerto di Ivana Spagna al Bar Cospea (il 9), Umbria Jazz con Christian De Sica, Mario Biondi e Fabrizio Bosso, per chiudere col Festival degli influencers.