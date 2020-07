Terni, il prefetto ha deciso: Federighi non tornerà a Palazzo Spada

TERNI – Niente reintegro in Consiglio Comunale per Raffaello Federighi. Il Prefetto, sentito il parere del ministero dell’Interno ‘smina’ l’ostacolo, sancendo che la riabilitazione dell’ex consigliere comunale, che ha vinto il ricorso contro l’incompatibilità che era stata decisa per l’accusa di bancarotta fraudolenta sulla questione Meraklon e la questione delle morosità con il comune ma anche di una condanna per calunnia risalente al 1998, gli varrà la possibilità di ricandidarsi nella prossima tornata. In questa invece, la compagine consiliare è già stata reintegrata per effetto della surroga.