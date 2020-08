Terni, poliziotto investito sulla A1 da un giovane senza patente: è in gravi condizioni

PERUGIA – E’ in gravi condizioni Daniele Benedetti, il poliziotto umbro della Stradale, investito il pomeriggio di Ferragosto da un trentasettenne che guidava senza patente. Originario di Marsciano e in servizio nella sottosezione di Roma Nord, l’assistente capo è stato travolto lungo la bretella autostradale di collegamento tra il Raccordo anulare e la barriera dell’A1 di Fiano Romano.

Intervento Secondo quanto emerge, Benedetti era intervenuto con un collega per la presenza di alcuni detriti in carreggiata quando è stato falciato dall’auto condotta dal 37enne che, oltre non avere la patente, viaggiava sulla corsia di emergenza. L’impatto tra la vettura e l’agente sarebbe anche avvenuto a velocità elevata, con il poliziotto che ha riportato gravi lesioni a seguito dell’incidente.

Trasportato Benedetti è stato trasportato in elicottero al Gemelli di Roma ed è tuttora ricoverato in Terapia intensiva. Inizialmente sarebbe stata la compagna del 37enne ad assumersi la responsabilità dell’investimento dell’assistente capo della Stradale, poi però nelle ore successive avrebbe spiegato agli investigatori che al volante non c’era lei bensì il suo compagno, con diversi precedenti e a cui nel 2012 era stata ritirata la patente.