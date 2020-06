Terni, il piede resta incastrato in una canaletta: operaio ferito a Maratta Bassa

TERNI– Incidente sul lavoro per un operaio che stava lavorando in zona Maratta Bassa, all’interno di una azienda sita in via Benucci, Mentre stava svolgendo lavori in un impianto di condizionamento di una officina è rimasto incastrato con un piede in una canaletta. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’operaio dalla difficile situazione. Il fatto è accaduto intorno alle 11,30, quando è arrivata la chiamata al centralino del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni. Sul posto sono giunti anche un’ambulanza del 118, i cui operatori hanno prestato le prime cure mediche e gli agenti della Polizia di Stato.