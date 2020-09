Terni, il M5S: “Da parte nostra nessun veto alla presentazione delle maglie della Ternana in Comune”

Riceviamo e pubblichiamo dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle di Terni, in relazione alla polemica relativa al cambio di sede della presentazione delle maglie della Ternana calcio.

“Il gruppo consiliare del M5S Terni dichiara ufficialmente di non aver apposto nessun veto alla conferenza stampa che la Ternana Calcio aveva indetto presso la sala del consiglio comunale della nostra città giovedì 24 settembre per la presentazione delle nuove maglie di gioco. Indiscrezioni del tutto inverosimili, già comparse su alcuni organi di stampa, prive di fondamento e lesive dell’immagine di un gruppo politico che da sempre si è contraddistinto per il massimo impegno su temi strategici per la città quali: ambiente, salute, università, sviluppo economico e beni comuni, tanto per citarne alcuni”