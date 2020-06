A Terni il Comune decide per i parcheggi gratuiti nel weekend

TERNI – Parcheggi gratuiti nel weekend a Terni, dove non si pagherà anche l’abbonamento per l’uso del bike sharing: sono le nuove misure adottate dal Comune per accompagnare e sostenere la ripartenza della città, in particolare delle attività economiche danneggiate della pandemia. “Abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di attenzione alle esigenze di cittadini e delle categorie più in difficoltà – spiega il sindaco, Leonardo Latini – e procederemo anche nelle prossime settimane con l’applicazione di questi e altri interventi, modulandoli a seconda della situazione generale che continuiamo a monitorare”.Per quanto riguarda le strisce blu, sarà possibile utilizzarle gratuitamente il giovedì e il venerdì dalle 17.30 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 20. L’amministrazione comunale concederà poi a titolo gratuito l’abbonamento per l’uso delle biciclette del sistema di bike sharing Valentina, con il coinvolgimento dei commercianti del centro.