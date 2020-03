Terni, il Comune attiva un numero verde per l’assistenza sul Coronavirus

TERNI – Il Comune di Terni, su indicazione del sindaco Leonardo Latini, ha attivato il numero verde 800 737073 (orario 8-12 16-20) che prevede due canali telefonici: 1) Protezione Civile per informazioni e assistenza alle persone non soggette a provvedimenti inerenti il Covid-19; 2) Welfare per assistenza alle persone con provvedimenti inerenti il Covid-19: isolamento per chi è risultato affetto dal virus, isolamento fiduciario per chi è in quarantena.

Il numero verde è gestito con personale della direzione Welfare e della Protezione civile comunale.