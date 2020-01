Terni, il cadavere di un uomo ritrovato nel fiume Nera: scattano le indagini

TERNI – Sabato mattina gli uomini dei Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti sul corso del fiume Nera per il recupero del corpo di una uomo di 42 anni annegato. Il rinvenimento è avvenuto dopo che gli stessi uomini dei Vigili del fuoco hanno perlustrato diversi tratti del fiume in gommone. Non si conoscono ancora generalità dell’uomo e la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è sopraggiunta anche Polizia. Il rinvenimento sotto il ponte di ferro della ferrovia prima della diga. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti si tratterebbe di un suicidio.