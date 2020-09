Terni, ieri la testata ad un uomo, oggi evade dai domiciliari: denunciato

TERNI – Ha avuto una coda inaspettata l’episodio che ieri sera ha visto coinvolto un uomo di 60 anni, colpito da una testata da un uomo all’interno di un supermercato di Gabelletta perchè aveva chiesto a quest’ultimo di indossare la mascherina.

L’autore dell’aggressione, che ha procurato all’uomo un trauma cranico con ferita, che veniva giudicato guaribile con una decina di giorni di prognosi dai medici del locale Pronto Soccorso era, secondo quanto riferiscono stamattina i Carabinieri, un quarantaduenne già tristemente noto alle Forze dell’ordine per fatti analoghi. Recluso ai domiciliari in attesa di giudizio dopo le formalità di rito, l’uomo stamattina è evaso.

Lo hanno rintracciato gli stessi militari dell’Arma mentre passeggiava tranquillamente in via del Rivo, diretto verso Terni. Immediatamente bloccato, ha riferito ai militari di non riuscire a sopportare la reclusione domiciliare per cui aveva deciso di uscire per fare due passi. Nuovamente condotto in caserma, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica per il reato di “evasione” dagli arresti domiciliari; anche tale condotta verrà giudicata nel corso dell’udienza per direttissima.