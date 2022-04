TERNI – Torna in funzione il laboratorio di panetteria del carcere di Terni, chiuso ormai da anni nonostante le attrezzature tecnologicamente avanzate. A renderlo possibile il progetto ‘Pane e piazza’, promosso dalle associazioni Demetra e Arciragazzi ‘Gli anni in tasca’, in collaborazione con la stessa casa circondariale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna. I 14 detenuti coinvolti verranno formati da una pasticcera nella preparazione dei prodotti da forno con i macchinari già presenti all’interno della struttura. Prodotti che saranno donati ad associazioni impegnate nella beneficienza, ma l’obiettivo a lungo termine – hanno spiegato in una conferenza stampa i coordinatori del progetto Caterina Moroni e Marco Coppoli – “è di mettere in piedi un prodotto competitivo”. “Sarà infatti avviata un’indagine di mercato – hanno detto – per favorirne la vendita”.