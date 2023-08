Terni, hashish e 36 dosi di cocaina nascoste nelle sigarette: arrestato

Dopo la segnalazione informale giunta all’Arma e il servizio di osservazione e pedinamento messo in atto lunedì pomeriggio, i militari hanno intercettato il soggetto in strada Santa Giusta, dove è scattato l’alt. Il giovane aveva appena ceduto 5 grammi di cocaina ad un uomo di origini albanesi, residente a Terni, poi segnalato in prefettura come assuntore. Chiari i segni di nervosismo del 29enne di frote ai carabinieri, che hanno portato a perquisizioni accurate della sua persona e delle abitazioni, in zona borgo Bovio, nella sua disponibilità. In tutto sono stati sequestrati 17 grammi di hashish, 36 dosi già pronte (17 grammi) di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e 150 euro in contanti.

Nello spazio del filtro

La particolarità che denota anche l’abilità del giovane, che ha una compagna e non lavora, nel condurre l’attività di spaccio, sta anche nel fatto che le dosi di cocaina erano custodite all’interno di ciascuna sigaretta, nello spazio del filtro. In pratica il 29enne estraeva con delle pinzette il filtro da ogni sigaretta, infilava all’interno la dose di droga confezionata, del peso di poco più di 0,3 grammi, e poi ‘tappava’ il tutto con un pezzo tagliato dello stesso filtro. Così una singola sigaretta poteva arrivare a costare qualche decina d’euro, ma per motivi ovvi.

Arresto convalidato

A seguito dell’arresto in flagrante operato dalla Sezione operativa e dal Nor, il tribunale di Terni a convalidato l’arresto e disposto nei confronti del giovane, difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli, le misure dell’obbligo di firma e di dimora. L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 6 novembre.