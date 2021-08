Terni, guida ubriaco e ha un machete: patente ritirata e denunciato

TERNI – Mercoledì pomeriggio un 53enne di Terni già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dai carabinieri di Papigno, coadiuvati dalla sezione radiomobile del comando compagni dell’Arma, in via della Vittoria per un controllo: è risultato avere un tasso alcolemico più di tre volte superiore al minimo consentito ed è stato quindi deferito in stato di libertà alla competente procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza. Nei confronti dell’uomo è scattata poi un’ulteriore denuncia per possesso ingiustificato di arma bianca. Nel corso della successiva perquisizione veicolare infatti, i militari hanno rinvenuto, celato tra i due sedili anteriori, un machete della lunghezza totale di 50 cm. L’arma è stata sequestrata e l’uomo ha dovuto dire addio alla sua patente di guida.