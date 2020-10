Terni, grave avvocato ternano contagiato dal Covid: aveva preso parte al processo Spada

TERNI – La notizia l’ha data il Messaggero, senza fare il nome per motivi di privacy, ma in serata è stato il sito Terninrete, attraverso una intervista autorizzata ai familiari a svelarne l’identità: è Massimo Proietti l’avvocato ternano contagiato dal Coronavirus che giovedì aveva preso parte al Processo Spada. Notissimo in città, ha anche assistito la Ternana Calcio nella sua battaglia per il ripescaggio in B ed è tuttora nel pool degli avvocati rossoverdi.

Proietti, colpito sabato da febbre alta con difficoltà respiratorie, è ricoverato in ospedale in Terapia Intensiva dopo un peggioramento delle condizioni, mentre il tribunale è stato chiuso in modo da sanificarne i locali. L’Usl Umbria 2, intanto, ha avviato l’indagine epidemiologica dei contatti diretti dell’avvocato, che verranno sottoposti a tampone.

I familiari fanno sapere che le sue condizioni sono in miglioramento. La moglie ed il figlio si trovano ora in isolamento domiciliare. Le loro condizioni sono buone, non hanno sintomi.