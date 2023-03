Terni, gli punta pistola per rubargli il telefono: giovane denunciato

Pistola giocattolo

Nel giro di poco, grazie anche alla descrizione fornita, gli agenti della squadra Volante di Terni hanno individuato il presunto rapinatore nel parcheggio del Camposcuola, in viale Prati, mentre si aggirava con fare sospetto fra le auto in sosta. Alla vista della polizia il soggetto ha cercato di disfarsi della pistola gettandola sotto un’auto, la polizia l’ha recuperata ed era un’arma giocattolo priva del tappo rosso, e poi è stato fermato. Dopo gli accertamenti di rito, per lui, 24enne extracomunitario, è scattata la denuncia a piede libero per rapina.