TERNI – Nonostante fosse agli arresti domiciliare percepiva il Reddito di cittadinanza. Per questo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria un pakistano, di 47 anni per aver percepito indebitamente il sussidio. L’uomo è stato identificato nel corso delle verifiche effettuate per accertare la regolarità dei requisiti di chi percepisce il beneficio. Come è noto, la concessione di questo sostegno economico è subordinata alla sussistenza di requisiti reddituali e patrimoniali, ma anche personali. Tra questi ultimi, il beneficiario non può essere sottoposto a misure cautelari o gravato da condanne per reati gravi. Oltre alla denuncia in Procura, per violazione dell’art. 7 del Decreto Legge 4/2019, è stata inviata una comunicazione all’Inps per la revoca del beneficio stesso, l’uomo, inoltre, dovrà restituire le somme già indebitamente percepite.