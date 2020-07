Terni, gli adolescenti uccisi da un mix di sciroppo e codeina: “Spaventa che conoscessereo gli effetti”

TERNI – Un mix letale di sciroppo per la tosse e psicofarmaci, in particolare codeiklna. Sarebbe stato questo il cocktail letale che ha ucciso i due ragazzi di 15 e 16 anni. Un mix assunto con ogni probabilità a stomaco vuoto o subito dopo aver cenato, che avrebbe provocato il malessere neidue ragazzi molto prima dell’arrivo dei ragazzi sul campo di calcio. Il procuratore capo della repubblica di Terni Alberto Liguori ha spiegato, in conferenza stampa mercoledì mattina, come i due ragazzi non avrebbero giocato a pallome proprio perché giá si sentivano male.

Sospettato Il sospettato, un ternano di 41 anni, sembra fosse un frequentatore della zona e i due ragazzi avrebbero assunto il mix letale bevendo da una bottiglia,il cui contenuto sará precisato dagli esami tossicologici, che dovrebbero chiarire anche i tempi e le modalitá che hanno condotto alla morte. Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo esattamente le ultime ore dei ragazzi e come l’uomo li abbia avvicinati, ma quel che appare chiaro é che non avessero legami con il mondo della droga: entrambi erano parte del movimento neocatecumenale e il quindicenne, di origine sudamericana, frequentava assiduamente la parrocchia di San Giovanni.

I ragazzi,secondo quanto riferito nel corso della conferenza stampa,pare fossero al corrente degli effetti di questo mix, che potrebbero aver appreso “da alcune canzoni o dal web” Ad accompagnare a casa uno dei due ragazzi, quello che abita a Villa Palma, sarebbero stati gli amici, con i due che erano giá in evidente stato di malessere. L’uomo é stato fermato con l’accusa di morte per causa di altro delitto.

(Servizio in aggiornamento)