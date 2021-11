Terni, giro di usura, fra le vittime anche imprenditori locali: cinque in manette

TERNI – Minacce, intimidazioni ed il pagamento mensile o addirittura settimanale pari ad una percentuale di interessi fra il 10 ed il 20% del capitale prestato, sino a quando le vittime non avessero restituito, in un’unica soluzione, anche l’intero ammontare del prestito elargito. Col rischio dunque, di entrare in una spirale senza fine nel rapporto di soggezione delle vittime con gli aguzzini. Con queste accuse sono finite in manette cinque persone italiane, nell’ambito di una operazione portata avanti dalla squadra mobile della Questura e della Guardia di Finanza. Oltre alla custodia cautelare, è stato anche dato corso ad un sequestro preventivo per equivalente per circa 600.000 euro operato su beni mobili ed immobili riconducibili agli stessi.

Tre degli arrestati, tra i quali figura una donna di 65 anni, sono residenti a Terni, mentre gli altri due, fratelli di 55 e 56 anni, sono residenti a Roma. Di questi, due sono stati reclusi in carcere, rispettivamente a Roma e Terni, mentre i rimanenti sono stati posti agli arresti domiciliari.

L’indagine

A questa operazione, denominata “Hirudo”, si è arrivati partendo da un altro procedimento penale per usura e spaccio, a carico di un romano di 49 anni residente a Terni e un trentunenne ternano, per il quale era stato emesso un decreto di custodia cautelare in carcere, sempre per usura.

Le indagini hanno portato a ricostruire una rete più fitta ed al giro di usura fra Terni e la capitale, rivelato da un vorticoso flusso di denaro, complessivamente pari a circa 1,6 milioni di euro, che non ha trovato alcuna ragionevole giustificazione se rapportato ai profili economico-reddituali degli indagati.

Fra le vittime del giro di usura ci sono anche imprenditori locali, i quali tra versamenti in contanti, ricariche di carte prepagate, bonifici e versamenti di assegni hanno visto “lievitare” la pretesa restitutoria del prestito iniziale di diverse decine di migliaia di euro con l’applicazione di interessi usurari calcolati in oltre il 60% del capitale sull’intero periodo superando di gran lunga la soglia stabilita dal Dipartimento del Tesoro fissata nel 16%.

