Terni, gira scalzo e si sdraia a terra in pieno centro: intervengono i Carabinieri

TERNI– Devono essere stati gli effetti del primo caldo estivo. Sta di fatto che un giovane di origine africana questa mattina è stato protagonista di alcuni episodi curiosi. Prima, in piazza della Repubblica, ha dato vita ad una vera e propria scenata, per motivi mai ben chiariti e poi in via Mancini, all’incrocio con Corso Tacito, si è sdraiato in terra in mezzo alla strada, come per cercare refrigerio.

Visibilmente confuso, il giovane camminava scalzo e più volte è stato visto cercare di coprirsi la testa con della carta.In quella zona, che è anche un passaggio automobilistico, è rimasto piuttosto a lungo, tanto che sono dovuti intervenire i Carabinieri per mettere fine alla scena.

Fotogramma da TeleGalileo