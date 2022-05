Terni, Giovanni Bruno scelto come nuovo Prefetto

TERNI – Giovanni Bruno sarà il nuovo Prefetto di Terni. Lo ha stabilito, nella tarda mattina di oggi 2 maggio, il Consiglio dei ministri riunitosi su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese. Il consiglio è terminato alle 12 e 50 e ha deliberato il movimento di prefetti che ha riguardato anche la città di Terni. Bruno va a prendere il posto di Emilio Dario Sensi andato in pensione lo scorso primo aprile. Nato a Messina il 18 febbraio 1961 Bruno è stato fino ad oggi il 32esimo Prefetto di Viterbo. Proveniente dal dipartimento dei Vigili del Fuoco, dove è stato direttore centrale delle risorse umane, si insediò nella città dei Papi il 20 novembre 2017. In passato ha rivestito anche l’incarico di direttore generale della comunicazione elettronica e responsabile dell’ufficio per la sicurezza delle reti delle frodi informatiche nonchè Prefetto di Vibo Valentia.