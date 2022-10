TERNI– Ancora un fatto di sangue e violenza. Questa volta il teatro sarebbe la zona sud-est della città. Al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’, intorno alle 2 di giovedì notte, sono finiti due giovani poco più che ventenni di origini marocchine, entrambi con ferite da arma da taglio. Uno dei due, accoltellato al torace e che ha riportato una profonda ferita, è stato operato d’urgenza dai sanitari: avrebbe subìto lesioni importanti ad un polmone, tali da imporre la riserva di prognosi. Un secondo straniero, 20enne, si è presentato invece con ferite da arma da taglio ad un braccio: è stato dimesso dopo le cure del caso e l’applicazione di punti di sutura.

Portato al Pronto soccorso

Da quanto appreso, il giovane che ha riportato le ferite più serie è stato condotto al Pronto soccorso da altre due persone, probabilmente connazionali, che hanno poi fatto perdere le proprie tracce. L’accaduto è subito finito all’attenzione dei carabinieri di Terni e quindi dell’autorità giudiziaria per ricostruire la vicenda in ogni suo dettaglio, partendo dalle testimonianze dei coinvolti. Prima di questo, altri fatti analoghi avevano fatto ipotizzare un regolamento di conti in atto nel mondo dello spaccio di droga nel Ternano. Ora gli inquirenti dovranno chiarire anche questo aspetto e se i due si siano feriti a vicenda o se siano stati aggrediti da un’altra o più persone.