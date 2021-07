Terni, giovane scompare nel nulla in Germania: ritrovato dopo grande apprensione

TERNI – Un vero e proprio giallo quello che riguardala scomparsa di un giovane ternano di 24 anni, Devid Rocchetti. Partito a inizio giugno per lavorare in un ristorante in Germania, non dà più notizie di sé da 14 giorni. A presentare la denuncia in questura la mamma che, abituata a sentirlo ogni giorno, è comprensibilmente preoccupata per quello che può essere successo al figlio e lancia un appello a chiunque possa aiutarla nelle ricerche. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dell’Umbria, Devid Rocchetti sarebbe partito per la Germania, l’8 giugno scorso spinto da un’opportunità di lavoro in un ristorante vicino Monaco di Baviera, con cui già aveva preso accordi. Fino al 17 giugno il ragazzo avrebbe sempre comunicato con i genitori che riferiscono come fosse contento del nuovo impiego e non abbia fatto trapelare alcuna preoccupazione salvo poi scomparire nel nulla e non dare più tracce di sé. Il ragazzo è stato ritrovato a Monaco di Baviera ed a quanto sembra non aveva più dato segni di vita avendo avuto un problema con lo smartphone, non avendo più alcun numero per chiamare nè la madre nè gli altri parenti.