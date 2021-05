Terni, giovane finisce in ospedale con trauma cranico a causa di un pugno

TERNI – Nel fine settimana ancora un episodio di violenza consumatosi in pieno centro a Terni. In una delle principali vie della movida, un uomo di 35 anni è stato colpito al volto con un pugno ed è finito in ospedale con un trauma cranico. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani, soccorso il ferito e raccolte le testimonianze sul posto, la polizia avrebbe anche individuato l’aggressore, successivamente condotto in questura. La violenza sarebbe esplosa all’improvviso intorno alle 21 di sabato, tra via del Leone e via Cavour, nel cuore della movida. I due ternani pare neppure si conoscessero. Secondo quanto ricostruita dagli inquirenti si sarebbero urtati mentre si facevano largo tra i passanti e da lì sarebbe scoccata la scintilla del litigio, degenerato nel giro di poco.