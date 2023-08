TERNI – Sono stati denunciati a piede libero due giovani per il furto della batteria di un’auto parcheggiata in via Di VittorioLa coppia, un 21enne di origini rumene e una 19enne ternana, già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati grazie alle videocamere di sorveglianza del condominio. A seguito della denuncia del proprietario dell’auto saccheggiata durante la notte, sono passate al vaglio degli agenti sono passate le telecamere del condominio.

I filmati

I filmati hanno permesso di identificare la coppia, già nota per precedenti reati contro il patrimonio. Da una prima ricostruzione si presume che i giovani avessero intenzione di utilizzare la batteria della macchina per generare corrente elettrica in casa. Solo il giorno giorno prima, il 21enne era stato denunciato per furto. Una donna infatti lo aveva colto in fragrante e riconosciuto mentre era intento a rubarle il casco della moto.