TERNI – Individuati gli autori degli incendi che nella notte fra il 29 e il 30 gennaio scorsi, nel centro di Terni, hanno creato panico e danni. Colpiti beni pubblici, privati ma anche attività commerciali. L’indagine è stata condotta dai carabinieri del comando stazione di Terni e dai colleghi del Nor. I denunciati sono un 27enne del Regno Unito e la compagna 28enne della Tunisia, entrambi residenti a Terni e già noti alle forze di polizia: avrebbero appiccato gli incendi mentre si trovavano insieme al loro bimbo, in tenera età. Il reato contestato è ‘concorso in danneggiamento a seguito di incendio’. Decisiva ai fini dell’indagine, la collaborazione offerta da un cittadino che, insospettito dall’atteggiamento della coppia ha chiamato il 112 segnalando la situazione. La condotta dei due è stata portata all’attenzione anche della procura presso il tribunale per i minorenni di Perugia.