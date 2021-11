Terni, giovane con obbligo di firma continua a spacciare: arrestato di nuovo

Arrestato in flagranza di reato per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990 il giovane albanese (D.B. le sue iniziali) dal personale della sezione operativa del Nor della compagnia carabinieri di Terni nel corso di una attività finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo le manette, dalla conseguente perquisizione personale e domiciliare a carico dell’arrestato, venivano rinvenute e sottoposte a sequestro due dosi della medesima sostanza per un totale di circa due grammi confezionate e pronte per lo spaccio e la somma in contanti di 45 euro in banconote di piccolo taglio. Per venerdì mattina è fissata l’udienza al Tribunale di Terni per il rito direttissimo e per la convalida dell’arresto.