Terni, giovane aveva in casa un market della droga: arrestato

TERNI – E’ stato arrestato dagli agenti della Guardia di finanza di Terni, un 35enne tunisino che in casa aveva in casa un market della droga. Le Fiamme gialle del gruppo di Terni, monitorando una specifica zona della città, nell’ambito di attività di contrasto al traffico e al consumo di stupefacenti, hanno notato movimenti sospetti, caratterizzati da un continuo viavai di giovani. I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare due cessioni di eroina da parte del pudsher nei confronti di due giovani segnalate alla locale Prefettura. Gli agenti hanno quindi proceduto alla successiva perquisizione domiciliare e scoperto un vero e proprio bazar di stupefacenti.

Sostanze A disposizione eroina, cocaina, hashish e Mdma oltre a un bilancino di precisione e a materiale da confezionamento. E quindi scattato immediatamente il sequestro dello stupefacente – 24 grammi di eroina, 6 grammi di hashish, circa 3 grammi di cocaina, un grammo di Mdma e oltre 35 grammi di sostanze da taglio – nonché di circa 1.700 euro frutto dell’attività di spaccio. Il tunisino, arrestati, è stato accompagnato in carcere su disposizione del magistrato di turno in attesa dell’udienza direttissima di convalida.

Operazioni Si allunga così la lista dei pusher scoperti dalle forze dell’ordine. Solo i finanzieri di Terni, da inizio anno, per reati in materia di droga, hanno complessivamente arrestato 9 soggetti, denunciato a piede libero 6 persone e segnalato ai competenti uffici territoriali di governo 53 cittadini. Resta alta l’attenzione del Corpo per la tutela della cittadinanza con una costante azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e più in generale alle forme di fenomeni illeciti più insidiose e pericolose.