Terni, già finito il sogno Mahmood: no alla Notte Bianca all’Anfiteatro

TERNI – Finisce già la possibilità di vedere Mahmood esibirsi all’Anfiteatro Fausto. Il Comune di Terni ha infatti detto no all’organizzazione di TerniOn. L’incontro con i commercianti da parte dell’assessore Stefano Fatale ha sciolto tutti i dubbi che c’erano: l’evento organizzato dall’Anfiteatro Fausto, esattamente come è stato per il concerto di Sangiovanni, non avrebbe portato alcun beneficio al commercio ternano.

Il concerto dell’artista milanese, sarebbe stato sì attrattivo, ma per un numero contenuto a a causa sempre dalle norme anti Covid di persone, con un ritorno limitato e non in linea con l’investimento. La scelta, confermando il format di TerniOn anche per il futuro è di riprenderlo quando sarà possibile organizzarlo in piazza, con tutti i negozi aperti e quindi il coinvolgimento degli esercenti che invece con questa modalità resterebbero decentrati.