Terni, gestiva spaccio di droga dal carcere: smantellato gruppo di narcotrafficanti

TERNI – I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza per misure cautelari nei confronti di 21 persone, emessa dal gip di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia. Nel mirino sono finiti soggetti ritenuti appartenenti a una organizzazione composta da italiani e stranieri considerata dagli inquirenti vicina alla ‘ndrangheta e attiva nel settore del narcotraffico internazionale. La presunta organizzazione era attiva a Roma e provincia, con intermediari sudamericani per l’acquisto e il finanziamento di ingenti quantitativi di droga. In alcuni casi la droga giungeva in Italia occultata all’interno di flaconi di prodotti fitoterapici. Gli investigatori dell’Arma hanno accertato che due persone, nonostante fossero detenute nelle carceri di Frosinone e Terni, avevano continuato gestire i rifornimenti di droga a favore dei componenti del gruppo ancora a piede libero al fine di non interrompere la distribuzione ai clienti.