Terni, furto di rame al depuratore di Gabelletta: indagini in corso

TERNI – Ladri di rame in azione al depuratore di Gabelletta, a Terni. Nella notte fra lunedì e martedì, fa sapere il Servizio idrico integrato, hanno tranciato la rete che perimetra il depuratore e si sono introdotti nella struttura, tagliando e portando via circa 250 metri di cavi in rame, presenti in cabina, nel gruppo elettrogeno ed in vari macchinari. Ingenti i danni stimati dalla Sii, che ha subito avvisato l’ Arpa dell’ accaduto. I tecnici Asm, per conto di Sii, sono al lavoro per ripristinare il normale funzionamento del depuratore che dovrebbe ripartire in pochi giorni. La Sii ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini.