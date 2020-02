Terni, furto alle Poste di Nera Montoro: i ladri scappano con la cassaforte

TERNI – Ladri in azione, nel tardo pomeriggio di domenica, all’ufficio postale di Nera Montoro. I malviventi hanno dapprima forzato una porta e poi, una volta all’interno, hanno portato via la cassaforte, con un’azione fulminea, visto che il tempo che avevano a disposizione era, evidentemente, molto poco. L’allarme ai carabinieri della Compagnia di Amelia, intervenuti sul posto per competenza territoriale, è stato lanciato alle 19,40, quando è scattato l’allarme collegato con un istituto di sorveglianza. I militari fino a tarda sera si sono trattenuti sul luogo del furto per svolgere i rilievi: il bottino si aggira sulle diecimila euro.