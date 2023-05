Terni, fuggono e gettano la droga dal finestrino: inseguiti e arrestati

TERNI – Due in manette, nella serata di lunedì 22 maggio, da parte dei carabinieri del comando stazione di Papigno. In manette ci sono finiti due uomini, il 57enne R.C. originario di Foggia e un 38enne di origini magrebine. Intorno alle 19 di lunedì una pattuglia dell’Arma di Papigno, impegnata nel controllo del territorio, nella zona di Larviano si è imbattuta in una Fiat Panda il cui conducente procedeva in maniera piuttosto spedita e quindi sospetta verso la statale 79 Ternana. I militari hanno intimato l’alt per procedere ad un controllo ma l’auto, anziché fermarsi, ha accelerato dando il là ad una fuga pericolosa per tutti.