Terni, frontale contro un furgone in via del Lanificio: muore motociclista

TERNI – Una serata tragica a Terni. Domenica attorno alle 21.30 nella zona fra via del Raggio Vecchio e via del Lanificio è morto un centauro di circa 50 anni. Mentre era in sella alla sua moto, si è schiantato violentemente, per cause ancora da chiarire, contro un furgone, al cui volante c’era un uomo di 47 anni.

Sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale oltre al 118 ma per lo scooterista non c’è stato niente da fare, perchè è morto sul colpo. Il conducente del furgone, in stato di shock, ma sostanzialmente illeso, è stato assistito dai sanitari dell’ambulanza.

Sono in corso le indagini per capire la dinamica del tragico incidente, in una zona purtroppo tristemente nota per precedenti episodi.