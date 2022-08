Terni, frontale all’incrocio di Borgo Bovio: muore scooterista di 58 anni

TERNI– Dramma sulle strade ternane. Attorno alle 18.30 di martedì pomeriggio, incidente mortale a Borgo Bovio, fra via Romagna e via Ponte d’Oro. A perdere la vita è stato un ternano di 58 anni, che che viaggiava in sella ad uno scooter Piaggio.

Fatale lo scontro frontale con una Hyundai i10 condotta da una donna di 30 anni. Immediati i soccorsi da parte del personale del 118 ma i sanitari, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, hanno dovuto certificarne il decesso. La donna è ricoverata in ospedale in stato di schock.

Secondo quanto si apprende, l’uomo procedeva in direzione Borgo Bovio, mentre la donna stava svoltando verso Ponte d’Oro. A quel punto l’impatto fatale, con lo scooter che ha finito la corsa contro il marciapiede all’ingresso di un distributore. Sul posto la Polizia Locale. La vicenda è all’attenzione degli inquirenti, per capire l’esatta dinamica e l’apertura del relativo fascicolo.