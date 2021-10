Terni, finti tecnici servizio idrico truffano anziano e poi scappano

TERNI – Hanno approfittato della buona fede di un anziano e, spacciandosi per tecnici del servizio idrico preposti ad alcune operazioni di bonifica sulla rete, con la scusa di evitare delle presunte “contaminazioni” hanno indotto l’ uomo a depositare tutti gli oggetti di valore e il denaro contante che aveva in casa all’ interno del frigorifero, per poi impossessarsene dopo averlo distratto: i due autori della truffa sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce, ma sull’ episodio, accaduto a Terni, sono in corso indagini dei carabinieri. I militari dell’ Arma, proprio per mettere in guardia i cittadini da vicende simili, hanno organizzato giovedì un momento di incontro presso il centro polifunzionale nel quartiere Polymer di via Narni.