Terni, finisce in manette il presunto responsabile dell’incendio di Papigno

La dinamica

I carabinieri forestali sono arrivati a lui dopo avere individuato, con rilievi tecnici sul posto, l’area in cui si è sviluppato l’incendio, un tratto di strada bianca, nei pressi del cimitero di Papigno e del bosco, con tracce di bivacco e sosta recenti. In concomitanza con l’inizio del fuoco, è stato poi accertato, era stata segnalata la presenza dell’uomo, visto allontanarsi a piedi proprio dalla strada. Avviate le ricerche, il sessantenne è stato rintracciato nei dintorni. Con sé aveva accendini, candele e materiale facilmente infiammabile (come carte e volantini), analogo a quello trovato sul luogo dell’accensione.

Le indagini

Una volta ascoltato, è stato quindi arrestato, in base anche alle indicazioni del sostituto procuratore Marco Stramaglia. A condurre le indagini sono stati i carabinieri forestali di Ferentillo e Terni, coordinati dal Nipaaf. L’incendio, che ha coinvolto una superficie di circa quattro ettari, è al momento sotto controllo grazie alle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco, alle quali hanno partecipato anche mezzi aerei, tra cui un canadair.