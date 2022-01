Terni, finge guasto alla macchina per evitare l’arresto: nascondeva cocaina

Quindici involucri

Recuperato dagli agenti, vi hanno trovato all’interno 15 involucri di nylon contenente polvere bianca, risultata cocaina dalle analisi eseguite dal personale di polizia scientifica. A bordo del veicolo i poliziotti hanno scoperto, accuratamente nascoste, 650 euro in banconote di diverso taglio, due telefonini e arnesi di vario genere di cui il giovane non ha saputo chiarire la provenienza. Tutta la merce è stata sequestrata. L’uomo, giudicato per direttissima, è stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.